Ce samedi, le parc de Marne-la-Vallée a présenté en avant-première les nouveautés que les visiteurs pourront retrouver jusqu'à la fin de l'année.

Comme si le grand Walt veillait sur son parc de là-haut, le soleil a brillé et les masques sont tombés, ce samedi, pour l'avant-première du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Depuis l'ouverture du parc en 1992, le paysage morne de Marne-la-Vallée a retrouvé des couleurs. Depuis longtemps, Disneyland-Paris est le parc d'attraction le plus prisé d'Europe. Ce nouveau cap historique doit donc réserver de belles surprises. La Dernière Heure a eu l'occasion d'assister au coup d'envoi des festivités qui dureront jusqu'à la fin de l'année. Un privilège que nous avons décidé de partager avec vous.

Dès l'arrivée au portail d'entrée du parc, le ton des 30 ans est donné avec un nouveau logo, symbole de trois décennies d'existence du parc et de son héros. Au bout de Main Street, sur Central Plaza, on découvre les trente nouvelles sculptures cinétiques qui ont fleuri au coeur des Jardins Féériques. Celles-ci représentent les personnages de Disney et de Pixar. Parmi eux, Alice au Pays des Merveilles, Maléfique, Rebelle ou encore Ursula. "Selon la lumière et le moment de la journée, elles dévoilent leurs sercrets", explique l'un des cast members du site. "On retrouve aussi bien la petite Sirène qui a plus de trente ans d'existence que des dessins animés plus modernes."

(...)