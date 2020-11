Le dernier week-end a vu certains coins de Belgique littéralement envahis de visiteurs, en particulier la Côte et la forêt ardennaise, au mépris souvent des règles de distanciation sociale et de port de masque en vigueur.

Certes, les sorties ne sont pas interdites et même plutôt encouragées, pour peu qu’on respecte lesdites règles. Nous avons évoqué notamment samedi dernier les gîtes toujours accessibles en Wallonie, par exemple. Mais il est parfaitement possible de se choisir des buts de balade plus originaux, moins connus et, surtout, pour certains, moins courus.