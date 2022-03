Le 5 mars 1992, autrement dit voici pratiquement 30 ans jour pour jour, Ben Spalding quittait son Irlande natale pour devenir maître-nageur à l’hôtel New York de Disneyland Paris, un job qu’il ne devait, à la base, garder que six mois. "Je voulais voir ce que c’était. J’étais curieux mais je ne m’attendais pas à tout ça. C’était magique de voir toutes ces personnes de nationalités différentes travailler au même endroit, nous explique le Dublinois à qui le parc à thèmes a apporté un travail mais également une famille. C’est là que j’ai rencontré ma femme, nous dit-il encore avec des étoiles dans les yeux. Elle venait des Pays-Bas et rêvait de travailler dans la parade. Quand elle a passé son audition pour la rejoindre, je suis allé avec elle et j’ai également passé le casting. J’ai visiblement convaincu le jury parce que, comme elle, on m’a offert un boulot dans la parade. À ce moment-là, j’ai découvert le cœur de Disney. J’étais performer. Je jonglais, je montais sur des échasses, sur des chars. J’ai pour ainsi dire pratiqué tous les métiers sur la parade, y compris tout ce qui concerne l’administratif."