On a des projets qui n’ont rien à voir avec l’influence mais on vous les dévoilera un peu plus tard", nous avait confié Jade Lebœuf, souriante et future maman, lorsqu’elle nous a présenté les coulisses du dernier Top Model Belgium, au Lido de Paris, en janvier dernier. La prochaine édition du concours de beauté belge n’aura pas lieu avant 2021, crise sanitaire oblige, ce qui ne nous a pas empêchés de rencontrer cette jeune femme de 29 ans qui fait le buzz. "Étant mannequin, je trouve que Top Model International (ex-Top Model Belgium, NdlR) est une super opportunité pour les candidats, nous glissait-elle. C’est génial de pouvoir observer toutes ces personnes qui aspirent à devenir mannequin. C’est intéressant pour nous."

(...)