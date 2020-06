Il y a 600 ans Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, lui confiait des

C’est le temps des ducs de Bourgogne. La guerre entre la France et l’Angleterre a terni l’éclat de Paris. La prospérité se déplace vers le nord de la Belgique. Tournai, Bruxelles, Anvers et surtout Gand et Bruges sont des villes extraordinairement florissantes.

Toutes font partie des États du duc de Bourgogne. Au reste, Philippe le Bon, qui règne à partir de 1419, a quitté Dijon, la capitale historique de son duché. Il vit dans le Nord.

(...)