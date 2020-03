Avant la fermeture des magasins de jardinage et de bricolage, beaucoup se sont rués dans les rayons.

Le soleil et la douceur ont fait leur grand retour cette semaine, en pleine période de confinement.

Cela n’a pas duré longtemps car les températures sont à nouveau fraîches et devraient le rester une bonne partie de la semaine prochaine. Par contre, le soleil sera bien de la partie en ce premier week-end de confinement.

Et pour tuer le temps, beaucoup ont décidé de faire du stock dans les magasins de bricolage et de jardinage avant leur fermeture. Avec le retour du printemps, ceux qui ont la chance d’avoir un jardin auront du travail pour l’entretenir et l’embellir.

Et pour les novices, nous avons demandé quelques conseils à un professionnel du jardinage.

Premier conseil, il n’est pas encore temps de revoir son jardin de fond en comble. " On est encore très tôt dans la saison, et des gelées sont annoncées la semaine prochaine, indique Marc Decelle, notre expert. I l faut donc attendre pour tout ce qui est à nu, c’est-à-dire les fleurs et les potagers. Les sols sont encore gorgés d’eau et le gel pourrait tuer les éléments. "

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire dans son jardin ou son potager. " Il est encore temps de finir la taille hivernale des arbres, arbustes ou encore des rosiers. Ce sont les derniers moments avant la remontée de la sève. Même chose pour les hortensias ou encore les graminées ", lance-t-il.

Au niveau de la pelouse et des parterres, c’est aussi le meilleur moment pour mettre les premiers engrais ou scarifier l’herbe.

"Attention, il vaut mieux scarifier en surface plusieurs fois plutôt qu’une fois trop en profondeur", rappelle-t-il.

En résumé, privilégiez plutôt tout ce qui est à feuilles, plutôt que ce qui est à fleurs. " Les cellules des fleurs sont beaucoup plus petites que celles des feuilles, c’est pour cela que les arbres résistent mieux aux gelées et à l’hiver. Ce week-end, il est donc encore trop tôt pour planter tout ce qui ne tient qu’une saison. "

Il faudra donc posséder une serre pour faire pousser des fleurs et des légumes dans les semaines à venir.

Les activités de jardinage durant le confinement ont donc leurs limites, sauf si celui-ci venait à être prolongé de quelques semaines.