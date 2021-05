Choisir un rosier est un plaisir. De nouvelles variétés sont sans cesse mises sur le marché. Il y en a des milliers. Certains sortent du lot, par leur parfum, leur coloris, leur silhouette buissonnante, grimpante, couvre-sol. Forcément, il y en a un qui vous est destiné. Voire plusieurs. Comment se décider ? L’emplacement et le sol qui vont l’accueillir sont des points cruciaux. Quelques-uns sont à cet égard plus accommodants que d’autres. Le label ADR peut aider lors de l’achat. Créé en Allemagne, il récompense les nouveaux rosiers les plus florifères ayant pu résister au froid comme aux maladies pendant 3 ans sans aucun soin phytosanitaire, dans 11 stations d’essais. Si vous êtes plutôt anglophile, le logo AGM de la Royal Horticultural Society, guide les jardiniers dans leur choix. Il est délivré après une période de test dans un des jardins de la RHS en général Wisley et concerne toutes les plantes à l’inverse du label ADR uniquement réservé aux roses.