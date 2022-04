De très nombreux jardiniers ont des problèmes de dos et travailler le sol du jardin peut devenir un véritable calvaire. Des spécialistes de la santé se sont penchés sur le problème. Après différentes études, des potagers surélevés, anti-maux de dos, ont été créés. À l’heure actuelle, il est possible de se procurer ces bacs dans les jardineries et les revendeurs de mobilier de jardin. Mais attention, tous ne sont pas valables !

Faut-il des dimensions précises ?

Un potager surélevé, qu’il soit muni ou non de pieds, doit effectivement avoir des dimensions assez précises. Si, pour les côtés, les dimensions peuvent être les mêmes que pour le potager en carrés, c’est-à-dire 1,20 m (ou un peu moins), la hauteur sera fondamentalement différente puisque le but est de ne pas se casser le dos. Selon la majorité des études, le bord supérieur du potager doit se situer aux alentours des 0,80 à 0,90 m. Cela peut malgré tout un peu varier en fonction de la taille du jardinier, le repère étant le haut de son bassin.

Comment le remplir ?