Quand n’existent ni la télévision, ni la radio, ni le cinéma, ni même le football, et que le moindre voyage est source d’incroyable inconfort, il faut bien occuper ses soirées. À Paris, selon leurs aspirations, les hommes se réunissent dans des clubs où ils pratiquent toutes sortes de jeux. Ceux qui aiment écrire écrivent et y confrontent leur prose ou, si ça les amuse, leurs vers. Ce sont aussi des lieux où on refait le monde, où on parle politique et philosophie.

C’est ainsi qu’à 25 ans, lorsque ses affaires l’amenaient à Paris, Jean de La Fontaine fréquentait un club de rimailleurs qui portait le nom de La Table Ronde.

Là, les meilleurs se reconnaissent. La Fontaine est très proche d’Antoine Furetière, futur académicien, et de Paul Pelisson qui, une dizaine d’années plus tard, entre à la cour du surintendant des Finances, Nicolas Fouquet.

Celui-ci s’est entouré d’artistes de toutes sortes et notamment des poètes qu’il paie pour qu’ils célèbrent sa gloire. En 1657, Pelisson y amène La Fontaine.

C’est son entrée dans le grand monde. Depuis l’école, il se fait une très haute idée de la poésie et il est convaincu que, chez Fouquet, il lui faut faire l’étalage de ses possibilités. Il a un peu l’attitude d’une personne d’aujourd’hui qui serait invitée à un barbecue chez un ministre et qui arriverait en costume-cravate dans un jardin où tout le monde est en tenue d’été.

Il arrive avec des poèmes héroïques de 600 vers, chargés de références culturelles puisées dans la Grèce et dans la Rome de l’Antiquité et, parce qu’il aime ça, pleins de mots démodés. Fondamentalement, le surintendant compte surtout sur ses gens d’esprit pour le divertir et l’amuser.

Chez lui, les rimeurs jouent comme jouaient ceux de la Table Ronde. On fait des acrostiches où l’on retrouve un mot ou une phrase à partir des premières lettres ou du premier mot des vers d’un poème. Ou du dernier. On imagine des énigmes… Et tant pis si les vers sont mauvais, du moment qu’on s’amuse…

Au début, La Fontaine est décontenancé mais, au moins, ses vers si sérieux plaisent à la marquise de Sévigné. Il est admis dans le cercle des courtisans du surintendant.