Le professeur Jean-Michel Dewaele applaudit aux bons résultats des Belges mais ne croit pas qu’il s’agisse d’une lame de fond.

Jean-Michel De Waele, professeur en science politique à l’Université libre de Bruxelles, porte un regard “prudent” sur l’état du sport en Belgique.

Après s’être étonné qu’en ces temps anxiogènes, les médias n’aient pas cru devoir donner plus d’ampleur que cela aux bons résultats de nos sportifs et sportives, notamment aux championnats d’Europe d’athlétisme, à Torun, début mars, et s’être quelque peu désolé du fait que la crise sanitaire empêche le public de manifester sa joie (“regardez l’exemple des supporters de l’Union Saint-Gilloise qui n’ont pu fêter l’accession de leur club à l’élite du football”), il nous fait part de sa perplexité à propos des “exploits” de nos représentants.