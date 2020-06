Dans le milieu des influenceurs, le dossier est aussi chaud que la météo du moment. Peut-être même plus. Plusieurs influenceurs stars accusent une société de marketing bruxelloise de ne pas honorer les factures qui leur sont dues et de ternir leur image auprès d’entreprises. Les témoignages sont nombreux et concordants (lire ci-dessous).

Selon notre enquête, la société en question est Movitown. Celle-ci n’aurait pas respecté ses engagements vis-à-vis des influenceurs qu’elle a employés. Un an après leur prestation, certains n’ont toujours pas été payés et tout cela n’a rien à voir avec le coronavirus puisque les collaborations visées sont parfois bien antérieures.

Jill Vandermeulen, alias l’influenceuse SilentJill, animatrice sur RTL-TVi, est la première à avoir fait part de sa triste expérience qui se chiffre en plusieurs milliers d’euros. C’était la semaine dernière, sur son compte Instagram. "Elle (l’agence en question, NdlR) a encaissé mon contrat avec un gros parc d’attractions belge , quand j’ai fait ma maison de l’horreur, et ils ne m’ont jamais payée ! Alors que j’ai bossé sur ce projet pendant un an !" Celle qui est suivie par plus de 308 000 followers précise que le parc n’a rien à voir dans l’affaire - elle a d’ailleurs signé un nouveau contrat avec lui depuis - puisqu’il a "tout de suite rémunéré à l’agence, la facture de la collaboration entre eux et moi".

Jill Vandermeulen dénonce la mauvaise foi de la société de marketing . "Non seulement ils sont en tort à 100 %, mais en plus ils se permettent d’inventer des choses à mon sujet : que je n’ai pas rempli ma part du contrat, que je n’ai pas travaillé pendant un an ni posté de choses sur mes réseaux sociaux. Ou que je n’ai pas fait de pub pour ma maison de l’horreur. Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire."

