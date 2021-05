Arrêter de fumer, c'est pour certains passer à la vapoteuse, une façon de ne consommer "que" de la nicotine" et qui empêcherait d'inhaler des substances nocives et cancérigènes. Or, le centre anti-poisons a compilé de multiples études récentes sur le sujet et met en garde contre la toxicité des liquides de recharge (e-liquid, e-juice) en cas de mauvais usage. Ajoutant que "la nicotine est une substance toxique".

Des études récentes rapportent un nombre croissant de cas de symptômes respiratoires sévères chez des utilisateurs de cigarettes électroniques. En cause, l'utilisation de THC dans l’e-cigarette.

Le vapotage provoque aussi d’autres maladies pulmonaires comme "de l’asthme, du BPCO, des bronchiolites oblitérantes sévères, des pneumopathies à éosinophiles aiguës, etc. Il y a de plus en plus d’évidence scientifique que les utilisateurs d’e-cigarette ne seraient pas uniquement exposés à de la nicotine, mais aussi à des substances cancérigènes et nocives comme du formaldéhyde, des composés organiques volatils (p.ex. le benzène), des métaux lourds, des particules ultrafines, etc." , souligne le Centre anti-poisons belge.

Mais comment se faire aider naturellement, en plus d'une consultation thérapeutique chez un professionnel ? Les huiles essentielles peuvent être un bon complément à l'accompagnement des personnes souhaitant arrêter : elles permettent en fait de mieux vivre la frustration du sevrage.

Comment ça marche?

Le laboratoire Pranarôm, spécialisé dans les huiles essentielles et la gemmothérapie explique que l’inhalation par la bouche de différentes huiles essentielles (comme le copaïba, poivre noir, menthe verte, menthe des champs, eucalyptus radié…) reprend en partie les sensations éprouvées par le tabagisme et réduit l’envie de fumer ainsi que les différents symptômes de manque. La prise de ces mêmes huiles essentielles (sous forme de spray ou de gommes) permet également de remplacer quelques cigarettes lors de l’arrêt progressif.

Pranarôm a développé une gamme Aromastop, composée de synergies d’huiles essentielles et sans nicotine est disponible sous forme de capsules, de spray et de gommes à mâcher, pour un arrêt du tabac progressif et durable. "Les capsules sont un soutien global, pour une action à la fois au niveau psychologique (irritabilité, fatigue mentale, dépression…) et au niveau physique avec une action sur les déséquilibres métaboliques induits par l’arrêt du tabac et la prise de poids", indique les spécialistes du labo. Des gommes et un spray complètent le dispositif pour gérer les envies ponctuelles avec une libération rapide qui "agissent sur la dépendance comportementale (gestuelle, oralité) et psychologique avec une action anxiolytique et calmante".