Journée nationale des dés

MagazineContenu de marque

betFIRST

Les dés sont indispensables dans plusieurs jeux comme le Monopoly, le craps et le 421. Ils sont aussi utilisés comme outil divinatoire. Un dé est généralement de forme cubique avec 6 faces, mais peut également être non cubique. On fait usage du dé pour tirer un nombre de manière aléatoire parmi différentes possibilités. Savez-vous que le dé est vieux de plusieurs milliers d’années ?