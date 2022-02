Née en Belgique, Natacha Amal a des origine russes blanches de part ses racines maternelles. Blanches parce que ses aïleuls faisaient partie de la population qui n’a pas accepté la révolution russe et la prise de pouvoir des bolcheviks, par opposition aux russes rouges, les communistes. À l’écoute des infos ce matin, l’actrice de 53 ans, connue pour avoir notamment joué dans Femmes de loi, n’en croyait pas ses oreilles. "J’avais les larmes aux yeux. J’étais terrorisée", déclare-t-elle avant d’ajouter avoir directement passé un coup de fil à sa maman. "Elle m’a dit que c’était terrible pour ce peuple et qu’il ne fallait pas oublier que l’Ukraine a toujours été occupée et qu’elle n’est libre que depuis quelques années. Puis, elle me rappelle à quel point l’Ukraine est belle et que plusieurs de ses monuments ancestraux vont partir en fumée parce que Poutine est devenu fou. Comme moi, elle était horrifiée par ce qu’elle venait d’entendre."

