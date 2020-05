Jérôme Laffont et Joachim Thôme consacrent à l’œuvre des frères Van Eyck un documentaire passionnant dans ses moindres détails.

Ils y ont travaillé pendant huit ans, de 2011 à 2019. Huit années pour redonner ses couleurs, sa brillance et une infinité de détails à un chef-d’œuvre connu mondialement : le polyptyque de L’Agneau Mystique. Achevé en 1432, le monumental ouvrage des frères Van Eyck a subi les assauts du temps mais a résisté, envers et contre tout. En 1934, soit cinq siècles après que le public l’ait découvert, deux des panneaux furent volés dans la Cathédrale Saint-Bavon, en plein cœur de Gand. L’un sera restitué anonymement, l’autre ne refera jamais surface et c’est, aujourd’hui encore, une copie que l’on peut admirer. Ou plutôt que l’on pourra admirer lors de la plus grande exposition jamais consacrée au primitif flamand, quand les mesures de sécurité liées au coronavirus seront, peu à peu, levées.