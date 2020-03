Déjà que l'on est très sédentaire lorsque l'on travaille alors quand on télétravaille... c'est pire.

Or, on nous le répète assez souvent, bouger suffisamment a un impact positif sur la santé et le bien-être. Voici comment on peut rentabiliser nos rares sorties à l'extérieur. Et c'est beaucoup plus facile que vous le pensez !

Vous avez déjà entendu qu'il fallait faire "10.000 pas par jour" pour être en forme. Mais le Public Health England (qui dépend du département de la Santé en Grande-Bretagne) et le College of General Practitioners (RCGP) vous proposent de ne plus vous focaliser sur le nombre de pas que vous faites par jour mais de "seulement" accélérer le pas quand vous marchez ! Ils vont même plus loin en expliquant que "marcher très rapidement durant une minute, cela compte comme un exercice !"

Peu importe la distance ou le nombre de pas, marcher à allure rapide 10 minutes consécutives par jour a déjà un effet positif sur le corps étant donné que durant cette courte session d'exercice le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent. C'est un moyen très facile de réduire de 15% le risque de décès prématuré. Il vous suffit en effet de marcher d'un bon pas en allant faire les courses et le tour est (déjà) joué.

"J'encourage mes patients à faire plus d'activités physiques par jour et de commencer avec simplement une marche rapide de 10 minutes. Ce serait vraiment chouette que les gens s'y mettent" , explique le docteur Zoe Williams, médecin généraliste.

Bien sûr, marcher à allure vive 10 minutes par jour est mieux que rien mais l'idéal reste de faire 2h30 de sport modéré sur la semaine. Cela aide à combattre les maladies cardiovasculaires et même quelques cancers.

Les auteurs de ce projet ont créé une application qui s'appelle " Active 10 " et qui vous encouragera à faire 10 minutes de marche par jour.