En pleine canicule, difficile parfois de trouver le sommeil. On transpire, on se tourne et retourne avant de tomber dans les bras de morphée. Pourtant, selon une étude du journal Sleep Medicine Reviews, une petite astuce suffirait pour vous endormir en moins de deux.





Cette baisse de température indique à notre corps qu'il est l'heure d'aller se coucher.

Un lien vient d'être établi entre le fait de prendre un bain deux heures avant de se coucher et une qualité de sommeil décuplée mais pour cela il est nécessaire que celui-ci soit à une température de 40 à 42,5 degrés. Le bain agit sur la température interne du corps. En activant la circulation sanguine à nos extrémités, l'eau aide notre corps à évacuer la chaleur et permet à notre température corporelle de baisser.