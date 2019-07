C'est le genre de bon plan que vous n'oublierez pas : c'est facile et tellement utile !





Un conseil prodigué par l'Afsca pour rafraichir vos boissons en un rien de temps et sans glace ni frigo : enroulez une serviette humide autour de la bouteille et mettez-la au soleil, l'eau s'évaporera et extraira ainsi la chaleur de la bouteille.