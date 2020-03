Bouille souriante de dessin animé, humour cinglant, esprit de repartie, fourchette reconnue et palais réputé. Eric Boschman fait partie des WC, les fameux Wallons Connus. Ses truculentes chroniques et son air de ne pas y toucher font parfois oublier son titre de Meilleur Sommelier de Belgique en 1988. Depuis quatre ans, il s’est découvert une passion pour la scène. Ses thèmes de prédilection : le vin et la bière. On ne se refait pas.

Le 25 mars prochain, il s’attaque carrément au Cirque Royal (voir ci-contre) en faveur de six associations. Ce grand défenseur du terroir, de la vraie cuisine et des vrais produits n’a jamais sa langue dans sa poche. Nous lui avons soumis une série de mots afin de tester sa réaction (à chaud). Avouons-le, certains s’apparentent volontairement à une muleta devant un taureau. Ébullition en vue…

Véganisme

"La nouvelle anorexie. Je n’aime pas les modes, surtout celles que l’on veut imposer aux autres. Manger de la viande, cela fait partie de la nature humaine. L’excès nuit en tout. C’est une minorité et, comme toutes les minorités, elle fait beaucoup de bruit."

(...)