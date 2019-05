Le film Mamma mia a généré un véritable tourisme sur la petite île de Skopelos, au nord d’Athènes. On vient surtout voir la pittoresque église du mariage, l’église Agios Ioannis, juchée sur un rocher, à 200 marches d’escalier du niveau de la mer.

Beaucoup de couples ont rêvé de s’y marier sur une musique de Abba, mais l’intérieur du lieu est beaucoup plus petit que dans le film. On y tient à peine à une dizaine de personnes. Au pied du rocher, un bar et une boutique où l’article vedette est la salopette bleue identique à celle que porte Meryl Streep dans le film.

Un marin local croyait faire fortune en organisant des excursions vers Skopelos. Il y a renoncé, écœuré d’entendre chaque jour les fans reprendre toujours les mêmes chansons d’Abba : "Mais surtout, ils chantaient faux !"