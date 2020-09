La manifestation "Still Alive" qui aura lieu dimanche va concentrer le débat sur la situation de l'événementiel en Belgique, qui souffre sévèrement des mesures prises le concernant et surtout du flou qui touche tant d'acteurs du milieu.

Afin de se manifester autrement que dans la rue, certains des acteurs de l’événementiel privé (tant francophone que néerlandophones) ont décidé de porter un geste fort et symbolique (et "proactif") en mettant l'Etat en demeure depuis ce vendredi à midi. L'objectif : mettre fin pour le 17 septembre au plus tard à la différence de traitement entre les événements privés (qui peuvent rassembler 10 personnes maximum) et ceux qui sont ouverts au public (jusque 400 personnes).

Me Letellier, l'avocat de la partie à l'origine de cette initiative a remis au cabinet de la Première Ministre, Sophie Wilmès, cette mise en demeure à midi. Cette procédure d'urgence laisse "7 jours à l'Etat pour réagir et mettre fin à un décret illégal", explique Quentin Bruyns de Creating Memories.

Les avocats de ces acteurs du secteur invoquent "la discrimination évidente entre les événements publics et privés". Au terme de la mise en demeure,à défaut de rééquilibrage, une action en référé sera introduite. Quentin Bruyns estime, selon son conseil, que le juge des référés pourra le constater. "Il s’agirait d’obtenir du juge la condamnation de l’Etat, représenté par le Gouvernement, à mettre fin à cette différence de traitement injustifiée entre les événements à caractère public, qui peuvent être autorisés moyennant le respect de certaines règles, et les événements non ouverts aux publics, qui restent totalement interdits", exprime ce professionnel de l'événementiel.