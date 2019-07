Magazine On croit que l'on sait tout sur ce qui peut arriver lorsque l'on est en vacances... Vraiment ? répondez à ce petit quizz qui vous permettra de faire le point sur les bons comportements à avoir.





1. Un vêtement mouillé protège plus qu'un vêtement sec contre le soleil.

Vrai

Faux





2. Appliquer du produit anti-moustiques diminue l'efficacité de la crème solaire.

Vrai

Faux





3. On doit éplucher impérativement tous les légumes et fruits avant de les manger.

Vrai

Faux





4. On doit attendre au moins 1h après manger pour aller à l'eau.

Vrai

Faux





5. Il faut toujours prendre une douche avant de sauter dans une piscine

Vrai

Faux





6. Les huiles essentielles et les appareils produisant des ondes protègent au max des moustiques

Vrai

Faux









Réponses:

1. Faux. Un vêtement mouillé laisse davantage passer d'UV, qu'il soit sec ou mouillé protège de la même facon contre les UV.

2. Vrai. L'application de certains produits anti-moustiques diminue l'efficacité des crèmes solaires. En cas d'utilisation de crème solaire, l'application de répulsif doit avoir lieu après un délai d'au moins 20 minutes. La crème solaire doit toujours être appliquée avant le répulsif.

3. Faux. On entend cette recommandation à cause des pesticides. Mais on perd jusqu'à 25% de vitamines, minéraux ou polyphénols. Le lavage rigoureux (avec brossage) est nettement suffisant.

4. Faux. Les enfants, réjouissez-vous ! Cette croyance ne repose sur rien. La digestion dure de toute façon 3h. Mieux vaut cependant ne pas opter pour un repas trop riche et copieux

5. Vrai. En fait, les produits de désinfection de l'eau se recombinent avec les sécrétions naturelles des baigneurs comme la sueur, l'urine, les sécrétions nasales,. .. et forment des sous-produits qui sont des contaminants chimiques nocifs. Douche et pédiluve obligatoires !

6. Faux. D'après le professeur Tennstedt, des cliniques universitaires Saint-Luc, "des études faites ici à Saint-Luc ont montré que c'était très peu efficace". llfaut utiliser à tout prix un repellant, un spray répulsif. La molécule DEET en concentration important, jusqu'à 50 % du style Mustimug fonctionne bien et dure une bonne partie de la nuit.