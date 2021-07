Le Palais Galliera à Paris abrite le Musée de la mode de la Ville de Paris. Il a été rénové grâce au mécénat de la Maison Chanel qui a permis d’aménager les sous-sols et de doubler la superficie. Une exposition consacrée à Coco Chanel vient de s’achever.

Revenons sur l’histoire du palais, l’un des plus beaux de la capitale française. En 1811, naissance de Marie Brignole-Sale, fille du marquis Antoine de Brignole-Sale, préfet de la république ligurienne sous le règne de l’empereur Napoléon I.

Nommé ensuite ambassadeur de Sardaigne en France sous le règne du roi Louis-Philippe, la petite Marie grandit à la Cour aux Tuileries avec les princes de France. En 1828, elle épouse le marquis Raphaël de Ferrari issu d’une importante famille de Gênes, qui fut de plus l’un des promoteurs de la ligne ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée ainsi que du Canal de Suez.

Ils ont trois enfants : Livia (1828-1829), Andrea (1831-1847) et Philippe (1850-1917). Le décès d’Andrea, jeune adolescent, est un grand drame pour le couple. La marquise reporte alors son affection sur le prince Antoine d’Orléans, duc de Montpensier (fils cadet du roi Louis-Philippe et de la reine Marie Amélie), qui était si proche de son défunt fils. Son fils Philippe, seul enfant survivant, est un jeune homme très brillant qui s’intéresse beaucoup à la philatélie mais qui vit en révolte par rapport aux siens.

On considère à cette époque que le couple est le plus fortuné de France. En 1837, ils achètent le domaine de Galliera en Emilie. L’année suivante, le pape Grégoire XVI confère au couple le titre de duc et duchesse de Galliera.

Ils rachètent en 1852 l’hôtel de Matignon au duc de Montpensier qui connaît de graves difficultés financières suite à l’exil de sa famille. La duchesse de Galliera y reçoit tout le gratin de la vie politique et culturelle. On estime sa domesticité à 200 personnes.

En 1861, le duc et la duchesse sont titrés prince et princesse de Lucedio par le roi Victor Emmanuel II de Savoie suite à l’achat quelques mois plus tôt en Italie du domaine de Lucedio. En 1876, le duc de Galleria meurt à Gênes. Son fils Philippe refuse le titre ducal ainsi que le colossal héritage familial estimé à 225 millions de francs or.

La duchesse décide alors de se consacrer aux bonnes œuvres. Elle fonde un orphelinat, un hospice et l’institut d’études politiques de Paris. Elle se met aussi en quête d’un lieu pour abriter ses collections. C’est à proximité de l’actuel pont de l’Alma qu’elle va faire ériger son palais qui devient le palais Galliera. Révoltée par la loi d’exil qui frappe la famille royale de France, elle prend ses dispositions pour que sa riche collection de porcelaines de Sèvres, et ses toiles de peintres flamands, italiens et espagnols soient légués au Palazzo Rosso de Gênes.

Elle rédige un testament dans lequel elle se réserve la jouissance du palais qui reviendra à sa mort à l’Etat français mais son notaire commet une erreur et le legs revient à la Ville de Paris qui en est toujours propriétaire.

La duchesse de Galliera est décédée en 1888, son titre a été transmis au prince Antoine d’Orléans. Elle avait laissé les finances nécessaires pour achever la construction du palais qui fut terminé 6 ans après sa mort.

Ce palais-musée tant désiré par la duchesse devient un musée d’Art industriel qui accueille des expositions d’arts décoratifs qui commencent alors à être en vogue.

Aujourd’hui, musée de la mode de Paris, il accueille deux expositions temporaires par an, toujours très raffinées. La prochaine exposition débutera le 2 octobre 2021 et aura pour thème Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera.

Palais Galliera - 10, avenue Pierre I de Serbie - 75116 Paris