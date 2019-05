C’était le 25 avril 1719. On vient de célébrer les 300 ans de la sortie d’un des plus célèbres romans de l’histoire, le Robinson Crusoë écrit par un Anglais de 59 ans, Daniel Defoe. L’histoire d’un marin de 28 ans dont le bateau, pris dans une tempête, fait naufrage. Robinson Crusoë est l’unique survivant. Il se retrouve dans une île complètement déserte. Il lui faut organiser son existence et sa solitude. Il chasse pour se nourrir et élève quelques chèvres sauvages pour leur lait. Question loisirs, il n’a pu sauver qu’un seul livre : la Bible. (...)