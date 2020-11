En France, pour pouvoir jouir du label Palace, il faut a minima être un hôtel 5 étoiles et remplir ensuite une série de critères comme une situation géographique exceptionnelle, des services d’excellence 24h/24 (voiturier, conciergerie,…) et compter un restaurant gastronomique en ses murs.

Situé au n°10, avenue d’Iéna à proximité immédiate du musée Guimet et du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris tout récemment rouvert après travaux, le Shangri La n’est point un hôtel “bling bling” et pour cause. Avec sa vue imprenable sur la Tour Eiffel, le bâtiment fut autrefois l’hôtel particulier du prince Roland Bonaparte.