Une campagne vient d'être lancée pour mettre en lumière une maladie qui touche un Belge sur 300 et qui est pourtant largement méconnue. Il s'agit de l'hypercholestérolémie familiale ou H.F. Lancée par la Ligue cardiologique belge et Belchol, cette campagne permet de se faire dépister et d'en savoir plus sur cette pathologie qui se transmet largement de parents à enfants : si l'un des parents est atteint de la forme hétérozygote (la plus courante), il y a un risque sur deux pour que les enfants à venir le soient aussi.

Et c'est une maladie héréditaire mortelle qui se caractérise par une élévation anormale du LDL-cholestérol ou "mauvais" cholestérol dès la naissance, due à sa mauvaise élimination de la circulation sanguine. Une personne atteinte de H.F. présente dès le plus jeune âge un risque de maladie coronarienne (infarctus, AVC,…) 13 fois plus important qu’une personne normale. En l’absence de traitement, l’état des artères des patients H.F. à l’âge de 40 ans est équivalent à celui de personnes âgées de 80 ans...

Cette affection touche indifféremment les deux sexes. Toute personne ayant des antécédents dans sa famille (même éloignée) d'accident cardiovasculaire ou de mort subite à un âge jeune (30, 40, 50 ou même 60 ans s'il s'agit d'une femme) doit donc consulter un cardiologue pour se faire dépister. On estime que plus de 90% des personnes atteintes d’H.F. ne seraient pas diagnostiquées... Or, l’H.F. représente pour un homme 50 % de risque d'être victime d'un infarctus à 50 ans et à 60 ans pour une femme !

Le test gratuit est à faire ici : https://www.hereditecachee.be/faites-le-test