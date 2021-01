En France, plusieurs médecins et associations de médecins ont appelé cette semaine à assurer un apport suffisant en vitamine D à la population, rappelant que plusieurs études ont montré que cette vitamine permet de réduire la gravité de certains symptôme en cas d'infection.

Depuis plusieurs mois, des études étudient les niveaux de vitamine D chez les patients atteints du covid-19. L'une d'elle a montré que plus des 2/3 des patients atteints sévèrement souffraient d'un gros déficit ce cette vitamine.

D'où l'appel de 73 médecins et six associations de médecins pour "supplémenter l’ensemble de la population en vitamine D" de façon préventive, estimant que cela pourrait "contribuer à réduire l’infection" du Covid-19.

La vitamine D est une vitamine liposoluble, retrouvée dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un dérivé du cholestérol ou d’ergostérol sous l'action des rayonnements UVB du soleil. D'où l'importance l'hiver de sortir le plus possible (au moins 15 minutes, visage et bras). On en trouve dans les poissons gras, le jaune d'oeuf, les noix, le foie de veau, les huîtres, le munster, le beurre, le lait et les yaourts. Mais le plus simple est la supplémentation pour être sûr d'avoir un bon équilibre.