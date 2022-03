On évoque souvent les riches collections particulières de la reine Elizabeth regroupées au sein de la Royal Collection Trust mais un autre souverain possède de somptueuses et quasi incalculables œuvres d’art. Il s’agit du prince Hans Adam de Liechtenstein qui règne sur la principauté située entre la Suisse et l’Autriche depuis 1989.

La résidence officielle du prince veuf depuis cet été, est le château de Vaduz qui domine la vallée mais la famille possède aussi un palais à Vienne. Il s’agit de l’un des plus beaux palais privés de la capitale autrichienne.

C’est en 1667 que le prince Hans Adam Ier de Liechtenstein achète un parc et ses prairies où il fait construire un palais de style baroque par Domenico Egidio Rossi. Le palais compte un imposant salon d’Hercule avec des fresques, une grande galerie, un salon de marbre et six grandes salles d’apparat.

Jusqu’en 1938, la famille princière y présenta ses collections dans la partie dévolue au musée. Il abrita ensuite dans les années 80 un musée d’art moderne. Depuis 2004, le musée est rouvert au public et présente des expositions temporaires avec les œuvres d’art issues de la riche collection de la famille princière. La fortune du prince a été évaluée par le magazine Forbes il y a quelques années à près de 3 milliards d’euros.

Passionné d’histoire et d’archéologie, disciplines qu’il aurait aimé étudier, le prince fut jusqu’en 1995 président du réseau européen des sciences techniques au service de l’archéologie et du patrimoine culturel supervisé par le Conseil de l’Europe.

Cette semaine, en compagnie de trois de ses quatre enfants le prince héritier Aloïs, le prince Constantin et la princesse Tatiana et de leurs conjoints, il a inauguré l’exposition "Prince fidèle - Joseph Wenzel et son Art" accessible au public jusqu’à la fin du mois de mars 2022.

C’est dans le palais Liechtenstein que fut organisée la réception de mariage en septembre dernier de la princesse Maria Annunciata de Liechtenstein (née en 1985 à Bruxelles, fille du prince Nicolas de Liechtenstein et de la princesse Margaretha de Luxembourg), l’une des nièces du prince souverain. Le palais éclairé de mille feux avait alors réuni de nombreux membres du Gotha.