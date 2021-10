S’il existe une multitude de masques antipollution, le Nano light de R-Pur est une référence. Un allié précieux contre les pics de pollution.

Si rouler à vélo ou avec un autre engin de mobilité douce est bon pour la santé. La pollution est quand même un handicap qui touche tous les utilisateurs de la route.

Les automobilistes sont les plus exposés à la pollution de l’air. Dans l’habitacle d’une voiture, on est cinq fois plus exposé au benzène et aux oxydes d’azote et trois fois plus aux particules fines que les piétons ou les cyclistes. Le pire est d’être à l’arrière d’un poids lourd, la quantité de particules et d’oxyde d’azote est multipliée par quatre.