Mieux comprendre comment fonctionne les émotions, c'est en être moins la victime : c'est tout l'objectif du livre du jeune chercheur Christophe Haag.





Les émotions, ce n'est pas une "invention humaine"

L'émotion est associée à l'humeur, au tempérament, à la personnalité et à la disposition et à la motivation. De nos jours, personne ne s'accorde sur leur nombre. Il y a un vrai débat autour de ces émotions. Pour Descartes, il y en avait 6 de base et d'autres composées de celles-ci...Mais pour Robert Plutchik, il y en a plus de 30. En plus, vu les codes culturels dans différents pays, il y a des émotions qui existent dans certaines cultures et qui n'existent pas chez nous. Mais on peut s'accorder pour dire que peur, joie, colère, dégoût, tristesse, surprise, et leurs corollaires sont exprimées dans nos cultures occidentales. A la base, toutes les émotions ont une utilité, elles sont bénéfiques, elles ont un rôle fonctionnel, c'est une information qui avertit qu'il se passe quelque chose dans votre environnement. C'est comme un panneau signalétique sur une route en quelque sorte !

(...)