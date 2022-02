Et soudain, tout a basculé. Le conflit complexe qui se joue en Ukraine depuis des semaines est devenu une guerre. Dans les journaux écrits, parlés, TV, on entend parler de chars, de morts, de bombes. On parle même de Troisième Guerre mondiale possible, où en tout cas de “conflit international le plus grave depuis 1945”. Des termes dont la représentation parle tout droit à notre cerveau droit, celui des émotions, du jugement, des croyances ce qui mène à des pensées irrationnelles, explique en substance Cathy Assenheim, neuropsychologue clinicienne, spécialisée dans la compréhension du stress.

(...)