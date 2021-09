Pays pauvre, la Moldavie offre pourtant des contrastes intéressants, sans oublier un "pays" sorti des aventures de Tintin.

Dans la famille Hors-des-sentiers-battus, je demande la Moldavie. Pays se disputant le titre peu envieux de plus pauvre d’Europe avec l’Ukraine, ce n’est pas vraiment la destination de vacances à laquelle on pensera immédiatement. Et pourtant, de ces huit jours sur place, il s’est dégagé comme un air d’Italie, sans doute l’art du café et du vin n’y étant pas étranger, tout comme ce plat simple et savoureux, la mamaliga, une polenta à base de maïs jaune qu’on mélange à une viande, au fromage râpé et à la crème épaisse.

(...)