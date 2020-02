Un phénomène qui est une grosse source de souffrance à l’ère digitale.

Malene Rydahl qui est auteure et conférencière sur le bonheur a écrit un livre qui est vite devenu un best-seller : Heureux comme un Danois.

Son dernier livre pourrait connaître le même sort tant il concerne tout le monde.

Malene s’est penchée sur la non-réponse : partout dans le monde, chez les femmes, chez les hommes, les jeunes, les vieux, tout le monde est concerné !

Partant d’une expérience personnelle à la suite d’un changement radical de carrière, la Franco-Danoise en a parlé autour d’elle. Et s’est directement aperçue que tout le monde regorge d’anecdotes et se perd en conjectures à ce sujet ! Il affecte tout le monde et sur tous les modes émotionnels : frustration, activation du syndrome de l’abandon, agressivité, surinterprétation, désespoir, seule une minorité dit ne pas être affectée. Ce que l’auteure ne croit pas du tout ! "Cela touche à l’émotionnel à tous les coups, même dans le domaine professionnel."

À cette méthode empirique, elle a ajouté des chiffres, les premiers du genre, grâce au cabinet de sondage Occurrence qui a interrogé un panel de citoyens de Corée, France Allemagne, Danemark, Royaume-Uni, États-Unis. 72 % des personnes déclarent ne pas répondre à certains messages professionnels, 64 % dans le contexte familial, 60 % dans le contexte romantique !

Mais au juste, c’est quoi une non-réponse ? " Cela dépend beaucoup du mental de chacun mais dans le sondage, 50 % estiment faire face à une non-réponse au bout de 3 h pour les messages instantanés (SMS, Messenger, WhatsApp…), pour les mails, c’est dans la journée."

Qu’est-ce que cela provoque comme émotion ? 75 % à 80 % des personnes perçoivent négativement ou très négativement l’émetteur d’une non-réponse dans le contexte aussi bien personnel que professionnel : "Pas fiable, mal organisé, mal élevé, égoïste, arrogant, prétentieux" sont des termes qui reviennent souvent. Et cela conduit à blesser très vite celui qui attend une réponse : deux répondants sur trois affirment souffrir de non-réponse. Des femmes et des hommes qui se sentent " humiliés, rejetés, pas respectés, pas considérés, pas aimés".

Violent pour quelques mots qui manquent sur un écran, non ? Enfin, 80 % préfèrent une réponse négative voire désagréable à une non-réponse. Vous savez ce qui vous reste à faire, sachant qu’on est souvent pour moitié dans l’attente d’une réponse et pour l’autre… un non-répondant, d’après Malene Rydahl !

Une "douleur" pourtant totalement exagérée

Malene Rydhal s’est rendu compte que sans réponse, l’être humain se fait des films souvent faux.

Lorsque l’on attend une réponse qui ne vient pas, que ce soit à un mail pro ou à un message privé, on tourne vite en boucle. "L’humain est conditionné à imaginer le pire, un réflexe que l’on doit à nos ancêtres préhistoriques !", sourit Malene Rydahl. Conséquence, on se pose très vite des questions sur soi-même "J’ai été trop loin la dernière fois que je l’ai vu", "Elle ne m’aime pas vraiment", "Je passe en dernier, je ne vaux rien", "Il a dû arriver quelque chose de grave"…

À cette phase d’auto-dépréciation succède de la colère : "On est dans le jugement. Cette phase-là va aussi loin que la dépréciation que l’on a de nous. Elle m’a fait mal, alors je pense des choses désagréables. Quelle prétentieuse ! Quel goujat !"

Et cela se produit toutes les semaines, tout le temps, sauf que l’on n’en parle pas, "Ils ont un peu honte de dire que c’est un problème."

Dans ce livre, l’auteure démontre cependant que "ce sentiment de rejet, de frustration, de désamour est totalement exagéré par rapport à l’intention de celui qui ne répond pas ! "

Dans la plupart des cas, ce n’est pas un jeu de pouvoir, une "malhonnêteté" mais bien un manque de temps dû au multitasking qui a envahi nos vies.

Répondre à quelqu’un qui nous invite à déjeuner un week-end, cela implique plus qu’une réponse par exemple : cela demande une consultation de l’agenda des autres membres de la famille notamment !

"J’ai rencontré une jeune fille qui se désespérait que son amoureux ne lui réponde jamais vite alors qu’il répondait vite aux autres. Ensemble, on a pu établir qu’en fait, il lui répondait tard mais avec de belles tournures, de l’amour. C’était construit, bien plus parlant qu’un rapide émoji."

> Je te réponds, moi non plus - L’art de répondre et de comprendre les non-réponses à l’ère digitale. Malene Rydahl, Ed. Flammarion.