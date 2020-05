L’auteur des "hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus" a sorti en février dernier "La parabole du kayakiste, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde". Cette métaphore de la société, vue un million de fois sur Facebook, fait étrangement écho au discours sur le déconfinement de Sophie Wilmès qui y parlait justement de... kayak

"Notre première ministre Sophie Wilmès vient d’encourager tous les citoyens belges à se lancer dans la pratique du kayak ! Je pense qu’il va effectivement falloir tous s’y mettre", écrit ainsi Paul Dewandre qui, de manière fortuite, semble avoir prédit ce qui se passe en ce moment avec sa parabole du kayakiste sortie quelques semaines avant la crise sanitaire. "Vivre heureux tout en contribuant à améliorer le monde devient une envie de plus en plus partagée. La parabole du kayakiste propose une piste très concrète pour y parvenir."

À travers les images d’un kayak, d’un barrage, d’un lac et d’une rivière, l'écrivain et comédien belge Paul Dewandre explique pourquoi, "dans le contexte économique et sociétal actuel, il est essentiel de revoir ses priorités pour construire sa vie et s’adapter au nouveau monde", peut-on lire, en intro, au dos de son livre.

(...)