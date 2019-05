"Soyez Belges, Soyez Pin-up ! " annonce ainsi l’affiche du Rétrorama festival qui se déroule ce week-end sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. " Car on peut être rigolote et avoir quelque chose à dire , glisse George Bangable. Aujourd’hui, il n’y a plus de critères imposés par les médias et la mode. Toute femme peut être belle avec ses défauts et ses qualités !" En effet, avant de se lancer dans un nouveau show rétro-futuriste chic au célèbre temple parisien du glamour (avec la célèbre chanteuse Viktoria Modesta, dépourvue d’une de ses jambes), Monsieur Crazy Horse revient en Belgique dans le temple du vintage. (...)