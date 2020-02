Depuis quelques jours, le hashtag #monpostpartum met en lumière la réalité des mères après leur accouchement.

"On ne nous prépare pas". Voilà en partie ce que les mères souhaitent exprimer derrière le hashtag #monpostpartum qui a pris possession de la toile depuis une dizaine de jours : on ne prépare pas suffisamment les femmes à ce qui arrive après l’accouchement. Durant les premières heures, les premiers jours, les premières semaines de vie du nouveau-né et la transformation parallèle de la femme qui l’a porté et qui devient "mère". Pour la première, deuxième ou cinquième fois. Pendant des semaines, les futurs parents ont enchaîné les rendez-vous chez le gynécologue, à la maternité, et chez le kiné, pour préparer l’accouchement, vérifier la santé du bébé, se rendre compte de l’endroit où la naissance aura lieu. Pendant des semaines, on prépare les futures mamans à pousser, souffler, pousser. On parle péridurale, césarienne. "Et pourtant, jamais le mot "post-partum" n’a été prononcé".

(...)