Demain, le monde devient vert, comme chaque année pour la Saint-Patrick, le saint patron des Irlandais. Cela, la crise sanitaire ne l'aura pas éteint ! En Belgique par exemple, la douzième édition du Global Greening illuminera de la couleur emblématique de l'Irlande le Manneken Pis, l'Hôtel de Villes de Bruxelles, la Butte du Lion à Waterloo ou encore la Bourse de Namur. En tout, 15 monuments dans tout le pays. Et 400 sites à travers le monde que l'on peut voir sur Instagram notamment sous le hashtag #globalgreening

Les Victoria Falls à Livingstone, en Zambie © D.R.

En 2021, la Saint-Patrick ne va malheureusement pas remplir pubs et cafés du monde entier et la fête sera certainement moins exubérante. Mais Tourism Ireland a fait preuve de créativité en organisant une soirée dans l'ambiance des pubs, des danses et des festivals irlandais ouverte au monde entier.

1h30 de spectacles en direct

Il suffit de se connecter le mercredi 17 mars à 20h sur sur ce lien St. Patrick's Day at home ou encore de le regarder sur Facebook. Un événement diffusé en direct depuis 3 des pubs les plus célèbres d'Irlande, à Dublin, à Belfast et à Dingle, célèbre petite ville côtière du comté de Kerry. L'événement dure 1h30, avec un concert des Shamrock's Tenors, des Celtic Drummers ou encore un extrait des danses de la célèbre troupe Riverdance. L'occasion de vivre virtuellement une soirée dans l'un des plus célèbres pubs irlandais, le Johnnie Fox, situé sur le point le plus haut des montagnes autour de Dublin, d'où seront lancées les festivités.

D'ailleurs, la fête a déjà commencé depuis le 12 mars au travers du Festival de la Saint-Patrick, un festival très populaire à travers tout le pays dont une centaine d'événements sont diffusés en direct sur une chaîne spéciale, la St. Patrick’s Festival TV

Enfin, une surprise sera dévoilée à 13h01 le 17 mars pour vivre un moment assez extraordinaire à Dublin. Mais chut...