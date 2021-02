Boîtes de pralines en forme de cœur, petit-déjeuner tout chaud de viennoiseries et tout frais de salade de fruits, coupette de champagne, cocktails et zakouski, dîner aux chandelles : la fête de la Saint-Valentin passe par les plaisirs du palais. Cette année, pas de table au restaurant pour un dîner romantique mais les restaurants ne sont pas fermés pour autant et proposent menus tout prêts ou box à préparer à la maison.

Vous ne l’avez jamais fait ? C’est le moment, c’est l’instant de se connecter à une plateforme de livraisons de repas de resto à domicile. Nous avons contacté Deliveroo pour savoir quand commander pour être livré à temps : " Nous sommes contents de pouvoir soutenir les restaurants et vendre leurs petits plats via notre plateforme. Ce qui signifie qu’il y aura du boulot pour les coursiers. Mais nous sommes confiants que les clients pourront réceptionner leur dîner 30 minutes après avoir passé commande. Certains Belges ont passé directement commande auprès de leur restaurateur et vont aller chercher leur menu sur place. Certains clients fêteront la Saint Valentin déjà le samedi, d’autres le dimanche. Deliveroo offre la possibilité de se décider à la dernière minute ! Étant donné que les restaurants doivent fermer à 22 h au plus tard, nous conseillons de passer commande avant 21 h ."

la Saint-Valentin tombe cette année un dimanche, jour paresseux par excellence où l’on peut se gâter… du matin au soir. Et même la veille. Chez Bô Flowers, on livre fleurs, surprise et petit-déj’ dès le dimanche matin. Encore moins cher mais efficace : Picard Surgelés propose des brioches feuilletées aux pralines roses (4,50 € les 250 g), des gaufres en forme de cœur, une pavlova crème et rose framboise (5,50 € pour 2 parts). En bref, on trouve tout chez Picard et c’est même ouvert le dimanche !

Il n’est pas trop tard non plus pour prendre le large à l’hôtel. Ils sont nombreux à regorger de créativité pour vous accueillir en toute sécurité. Le Qbic à Bruxelles propose même une formule où l’on mange dans une autre chambre que la sienne pour avoir davantage de place !

L’exotisme, on le trouve… à Bruges : l’hôtel Héritage (5*, Relais & Chateaux) poursuit avec succès ses "private dining" avec menu trois services et wine-pairing au coin du feu.

Vous êtes des amoureux qui vous laissez porter par la vie ? Les menus ont été pris d’assaut ? Vous pouvez vous organiser un brunch ou un petit quatre-heures avec cocktails, (avec ou sans alcool) champagne et tartes ou macarons roses et rouges : les Tartes de Françoise, Paul ou le Pain Quotidien proposent à la commande ou à emporter des délices roses et rouges. Et… ne jamais sous-estimer le bonheur qu’apportera un bon cheese & wine au beau milieu du salon, sur un plaid de saison.