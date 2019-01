Depuis quelques jours, le nom de Marie Kondo est sur toutes les lèvres. Cette Japonaise de 33 ans est la nouvelle star de la dernière production Netflix. Durant dix épisodes, elle se rend chez des anonymes et leur donne ses précieux conseils en matière de rangement, domaine dans lequel elle est devenue la référence depuis la publication de son livre La magie du rangement en 2015. En mars dernier, elle décline même l'ouvrage dans une version manga.





La méthode Marie Kondo repose sur l'un des principes suivants : se débarasser des objets qui ne nous procurent plus aucune joie, comme les vêtements, les chaussures, les meubles. Et même plus. Marie Kondo propose en effet de jeter certains de nos livres. Et là, c'est le drame sur Twitter. Certains internautes sont montés au créneau, choqués par cette proposition.





























D'autres ont préféré rire du sort des livres victimes de la méthode Marie Kondo.