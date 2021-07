La villa Balbianello, un des plus beaux décors d’Italie Magazine Marie Pascale Vasseur et Marie-Noëlle Cruysmans © MPV/MNC

Sur une des rives escarpées du lac de Côme, se cache le jardin idyllique de Balbianello. Sur la route des vacances, les amateurs de verdure ont toujours l’un ou l’autre bon plan, prétexte à un arrêt ou une escapade. Pour ceux qui viennent du nord de l’Europe et qui ont franchi les montagnes, les lacs Majeur et Côme leur ouvrent les portes de l’Italie. Moins grand que son voisin, le lac de Côme d’une superficie de 146 m² est le plus profond du pays. En forme d’Y renversé, il compte trois longs bras sinueux aux pentes très abruptes qui se divisent en une multitude de petits bassins découpés d’impressionnants promontoires