L’ aventure a commencé avec les vélos pliables électriques et, surtout, avec cette spécificité de mettre la batterie dans un tube de selle surdimensionné.Depuis, ce concept est devenu la marque de fabrique de Venilu. Seulement voilà, le marché du pliable électrique étant d’environ 3 %, pour continuer à se développer, la dernière fabrique de vélo en Wallonie, s’est mise à créer des vélos électriques classiques. Avec la gamme Citana, il y en a pour tous les goûts, du vélo au cadre sportif pour les plus entreprenants, jusqu’au cadre confort pour les cyclistes qui apprécient une position plus classique. Citana se décline en 3 gammes de vélos, le Citana Classic, le Citana, et le Citana X. Et cela permet d’avoir une entrée de gamme à moins de 1800 €, donc clairement un produit très attractif, tant par sa qualité de finition que par sa puissance. C’est d’ailleurs, le Citana Classic en version sport que nous avons essayé. Après l’allumage sous la selle puis sur l’écran à côté de la poignée gauche, le moteur arrière donne toute la puissance demandée en passant sur les différents niveaux d’assistance (qui sont au nombre de 5).

© Eric Guidicelli

Pour enrichir cette assistance électrique, qui est quand même de 45 Nm, soit plus efficace qu’un Cowboy, des vitesses mécaniques viennent compléter le système pour avoir des parcours avec des conditions optimales, et c’est le cas. Nous ne vous parlerons pas de la position sur le vélo, puisque comme tous les cadres sport, elle correspond à un choix de l’utilisateur, mais ce qui surprend en domptant l’engin, c’est la sensation de robustesse. Coté maniabilité et confort, nous étions un peu surpris de la taille de la selle, qui, à l’image du tube de selle, est, elle aussi, volumineuse. Même si nous trouvons que cela est un peu gros, il faut reconnaître que c’est confortable.

Ce Citana Classic au look plutôt discret, sans application et sans gadget, est efficace et offre une puissance suffisante pour des déplacements de 15 à 30 km par jour. Petit bémol sur l’autonomie, qui est en deçà des annonces de la société nivelloise, mais cela est le cas chez la plupart des fabricants. À noter aussi que Venilu est une entreprise à taille humaine, une fabrication avec des matériaux principalement européens et cela permet d’avoir un très bon service après-vente, dans l’un des 70 magasins qui représentent la marque en Belgique. Donc le résultat du test du Citana classic est concluant, avec un excellent rapport qualité/prix pour l’entrée de gamme.

Et nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque Tatiana Silva qui lors de ses déplacements utilise un Venilu pliable est devenue ambassadrice de la marque, ainsi que Maria Del Rio qui, à la suite d’un pari sur radio Contact, a fait l’acquisition d’une version Comfort du Citana et elle semble heureuse de son expérience en Venilu. Reste pour vous à faire le test de ce vélo du Brabant wallon qui réserve de belles surprises pour un prix très attractif.