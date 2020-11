Sans filtre, voici L’Évangile selon Marie s’infiltre qui place deux présidents américains parmi les meilleurs infiltrés du globe.

Je ne l’ai pas infiltré mais j’ai eu le Covid, nous explique la Youtubeuse Marie s’infiltre. Le virus ne m’a toutefois pas mise à terre puisque j’ai écrit ce livre. J’ai été très malade. J’ai eu une pneumonie incroyable pendant la première période Covid mais ce n’était pas le Covid. Par contre, j’ai été dépistée positive fin août ! Et là, je n’ai rien eu... C’est très chelou."

Célèbre pour s’être infiltrée au Festival de Cannes, dans un meeting de militants de Marine Le Pen et s’être fait rembarrer par Gigi Hadid sur le podium du défilé Chanel, la comédienne et humoriste Marie Benoliel de son vrai nom vient de sortir deux clips ( Culot et Couvre-feu , en clin d’œil à Macron) mais aussi son Évangile selon Marie s’infiltre, aux éditions Michel Lafon. Avant de pouvoir remonter sur scène avec son Show inouï, Marie s’infiltre s’illustre comme la prophétesse des temps modernes qui décrypte "les dix plaies de notre époque maboulesque".

(...)