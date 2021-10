L’office du tourisme de la cité d’Artevelde, VisitGent veut rivaliser avec sa voisine en ce domaine. Et elle ne manque pas d’atouts avec Lovedown !

Après plus d’un an de solitude et de manque de contact et d’affection, le besoin de chaleur et d’intimité est plus important que jamais. La ville de Gand a pensé aux célibataires et aux couples en manque de rendez-vous excitants. En vue d’aider les amoureux, VisitGent, l’office du tourisme local, a décidé de jouer à Cupidon en lançant un nouvel outil : Lovedown. “En répondant à quelques questions, votre partenaire et vous pourrez organiser le rendez-vous parfait à Gand”, souligne la brochure.

Avec son architecture ancienne et superbement entretenue par la ville et ses habitants, par ses artistes au premier rang desquels les frères Van Eyck, par son fleuve, l’Escaut et sa rivière, la Lys, elle n’a pas grand-chose à envier à Bruges et ses canaux.