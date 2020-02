Quelques idées d’activités en famille pour s’amuser pendant les vacances.

Ça y est, les vacances de carnaval sont enfin arrivées et les enfants vont pouvoir profiter d’une semaine de congé bien méritée. Mais si les plus jeunes voient sans doute cela comme la libération ultime, les parents, quant à eux, galèrent parfois à trouver de quoi les occuper pendant de longues journées hivernales. Voici donc une sélection de quelques activités à faire en famille pendant les vacances, un peu partout à Bruxelles et en Wallonie.

Le carnaval ...

… en famille

À Bruxelles, la commune de Saint-Gilles fêtera comme chaque année le carnaval à coups de grands cortèges, de couleurs et d’animations. Il se déroulera le samedi 29 février dans les rues saint-gilloises. Départ prévu à 14 h 30 à la place Morichar pour déambuler jusqu’à 16 h vers la place Bethléem où un goûter sera organisé. Au programme : artistes de rue, chorégraphies et fanfares.

Infos : samedi 29 février à 14 h 30 à la place Morichar.

… des petits

Au Pass, à Frameries, la semaine de carnaval est destinée aux plus jeunes. Les enfants pourront stimuler leur créativité en réalisant des bricolages carnavalesques ; ils découvriront aussi pourquoi les animaux ont besoin de se camoufler et comment ils le font. Et ils seront eux-mêmes invités à enfiler leur plus beau costume. Les plus grands pourront, quant à eux, fabriquer leurs propres masques grâce à la découpeuse laser ou fabriquer leurs bonbons de carnaval.

Infos : du 22 février au 1er mars, tous les jours de 10 h à 18 h. PAF : 12 € pour les mineurs et gratuit pour les moins de 3 ans.

À la chasse aux pokémons

À Namur, cette fois, le computer musem NAM-IP propose une énorme chasse au trésor pas comme les autres. On pensait la folie de Pokémon Go derrière nous, mais il n’en est rien car le musée propose de repartir à leur recherche à travers un parcours dans le musée. La première étape pour les participants consiste à trouver des réponses à leurs questions au sein du musée afin de gagner des pokéballs. Ils peuvent ensuite partir à la recherche de pokémon et les retrouver.

Infos : vendredi 28 février, entre 13 h 30 et 16 h 30. NAM-IP, rue Henri Blès, 192A, à Namur. PAF : 6€. Activité réservée aux jeunes entre 6 et 18 ans.

Une expo tout en tendresse

Michel Van Zeveren est un auteur-illustrateur de livres de jeunesse. À la bibliothèque publique centrale du Brabant wallon, à Nivelles, une exposition lui est consacrée. Elle s’intitule "Le petit monde de Michel Van Zeveren" et permettra aux petits et aux grands de découvrir ses albums ainsi que des originaux, croquis ou dessins. L’exposition est accessible tous les mercredis et samedis depuis le 24 janvier.

Infos : Jusqu’au 7 mars, tous les mercredis de 14 h à 18 h et samedis de 10 h à 14 h. Entrée gratuite.

Créer son masque

Qui dit carnaval dit déguisements, grimages, confettis et masques, bien évidemment. À Binche, le lundi gras fait la part belle aux enfants et à la jeunesse. C’est pourquoi le musée du carnaval et du masque organise une activité spécialement dédiée aux enfants en ce jour particulier : un atelier pour confectionner un masque de fantaisie. L’idée est que l’enfant soit fin prêt pour rejoindre le rondeau qui se tiendra sur la grand-place.

Infos : lundi 24 février, de 14 à 15 h 30, au musée du carnaval et du masque (rue Saint-Moustier, 10, à Binche). PAF : 5 €. Réservations obligatoires.