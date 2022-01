Parmi les cours royales, seules celles de Danemark, Suède, Angleterre, Japon et Pays-Bas utilisent encore pour certaines cérémonies des carrosses.

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas s’est adressé à ses concitoyens dans un message vidéo. Il a annoncé que le Gouden Koets à savoir le carrosse d’or utilisé notamment lors de l’ouverture de la session du parlement le Prinsjesdag, ne sera désormais plus utilisé.

Le roi a déclaré : "Le carrosse d’or ne pourra à nouveau circuler que lorsque les Pays-Bas seront prêts, à savoir que tous les citoyens devront pouvoir se sentir égaux et avoir des chances équitables".

Et le roi de revenir sur le passé du royaume : "Tant qu’il y aura des personnes vivant aux Pays-Bas qui ressentiront quotidiennement la douleur de la discrimination, le passé continuera de jeter son ombre sur notre époque et ce ne sera pas encore fini. S’écouter et se comprendre sont des conditions essentielles pour parvenir à la réconciliation et enlever la douleur dans l’âme des gens. Je sais que nous pouvons le faire, même si c’est un chemin long et difficile. Je comprends très bien les sentiments différents de chacun. Ce n’est que si nous empruntons ensemble ce chemin de la réconciliation que le Carrosse d’or pourra rouler à nouveau".

Le carrosse avait été restauré et avait été prêté pour une exposition. Cette annonce a surpris et ne semble pas pour le moment faire l’unanimité.

La famille royale néerlandaise s’est retrouvé au cœur des critiques ces dernières semaines pour son train de vie et sa violation des normes sanitaires pour la fête d’anniversaire des 18 ans de la princesse héritière Amalia.

Geste certes symbolique pour l’une des monarchies les plus coûteuses d’Europe.