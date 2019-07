"Les gros seins ont le droit d’avoir du fun", c'est ainsi que le site Madmoizelle présente le challenge de la roue lancé par une marque américaine de soutien-gorge Curvy Kate qui propose des soutien-gorge allant des bonnets D à K. Les filles et les femmes à poitrine forte ont autant envie que les autres d'utiliser des soutien-gorge sans bretelles durant l'été mais souvent, ils ne servent à rien !

Pour montrer la spécificité de ses soutiens-gorge et son savoir-faire en matière de maintien, cette marque grande taille a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux en lançant le #BeRealCartwheel où les femmes se filment en train de faire la roue tandis que leurs "boobs" tiennent bien en place.

Le petit film a déjà été vu par près de 2 millions d'internautes et les autres publications avec le hashtag #BeRealCartwheel sont de plus en plus nombreuses.