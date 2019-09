Vous souhaitez planifier vos prochaines vacances et vous n’avez encore aucune idée de la destination ? Vous avez déjà visité le Portugal, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre et vous cherchez une destination européenne aussi originale que fascinante ? La Slovénie est la destination idéale. Nichée au cœur de l’Europe centrale, entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie mérite plus qu’un simple passage pour la découverte de ses multiples trésors. Pays d’à peine deux millions d’habitants, celui-ci tire sa richesse des cultures slave, roumaine, hongroise, germanique et italienne qui s’y mélangent. Telle une Europe en miniature, la Slovénie est le seul pays européen à rassembler les régions alpines, méditerranéennes, karstiques et pannoniennes. Enfin, il est le premier pays au monde à être désigné dans son ensemble "destination touristique verte" pour son engagement envers le tourisme durable.

Après 2 heures de vol seulement au départ de Bruxelles, nous atterrissons à l’aéroport Jože Pucnik de Ljubljana. À peine un pied posé au sol, que les montagnes slovènes nous accueillent au loin. Nous voilà prévenus de la beauté des lieux. Une fois sur la route - la voiture étant le moyen le plus simple de voyager à l’intérieur du pays - la variété des paysages exceptionnels nous éblouit : vallées et forêts verdoyantes, montagnes vêtues de blanc, lacs et rivières d’un bleu éblouissant, villages pittoresques aux couleurs rassurantes…

Une terre viticole

En traversant la Slovénie, on ne peut passer à côté des vignobles à perte de vue. Fière de son agriculture, le pays est devenu au fil des ans un bastion viticole. C’est d’ailleurs là que l’on trouve la plus ancienne vigne du monde. Encore largement ignorée sur la carte mondiale des vins, la Slovénie bénéficie d’une belle diversité de terroirs et de climats qui pourrait la faire mûrir sur la carte des vins. Le pays exporte moins de 10 % de sa production, le reste étant consacré à la consommation locale. À la frontière italienne, Goriska Brda est la plus belle région viticole slovène, où vignes et vergers se mêlent. On y trouve de nombreux vignobles qui ont gardé une méthode de production ancestrale et en petite quantité d’un vin blanc de qualité. Nombre d’entre eux proposent une dégustation ainsi qu’une visite des caves. Dans la région, l’hôtel Gredic (Dobrovo), logé dans un magnifique château du XVIe siècle, offre un confort et une cuisine imparables.

La capitale Ljubljana

La Slovénie est aussi sublime pour son patrimoine architectural. Un patrimoine marqué par les styles de différentes époques, par les contextes économiques et politiques, et par diverses composantes culturelles. La capitale pittoresque slovène, Ljubljana, qui signifie "bien aimée" est un véritable bijou culturel à l’histoire riche et mouvementée. Si elle n’est pas très grande, elle condense en effet deux mille ans d’histoire entre influences slaves et austro-hongroises et offre de nombreux sites à visiter. Les édifices les plus connus sont les trois ponts (Tromostovje) qui relient la place Prešeren à l’ancienne ville, la Stolnica (cathédrale), le parc Tivoli et le château de Ljubljana (Ljubljanski Grad) qui surplombe la ville du haut de la colline. Pour y accéder, il suffit de prendre le funiculaire. À noter que le château offre une vue panoramique à couper le souffle sur l’ensemble de la ville.

Pour vous remettre de vos émotions, vous pourrez savourer les plats raffinés du terroir slovène du restaurant du château : Gostilna na Gradu. Car la Slovénie offre aussi une variété de plaisirs gustatifs. Enfin, la ville - façonnée par le célèbre architecte Jože Plecnik - est aussi vivante avec ses manifestations, son marché, etc. tandis que la rivière Ljubljanica qui la traverse lui donne un cachet très spécial.

Une nature préservée

Pour les plus sportifs, il est possible de partir à la rencontre des merveilles naturelles de la Slovénie au travers d’activités aquatiques ou terrestres (randonnées, cyclisme…). Avec ses régions vallonnées et sa nature préservée, la Slovénie propose un cadre idéal pour des promenades à vélo. Grâce à l’influence du climat méditerranéen, vous pouvez y faire du vélo quasiment toute l’année. Il est ainsi possible de traverser les villages pittoresques et dévaler des sentiers dans un cadre splendide, tout en s’arrêtant pour des haltes dégustatives ou culturelles. Plusieurs itinéraires sont possibles.

L’un des itinéraires vous emmène à travers le parc régional de Kolpa, zone naturelle protégée et traversée par la rivière de Kolpa. On y découvre un paysage spécifique et un patrimoine architectural riche. Le long du parcours, il est possible de visiter la ferme ancestrale Sokcev dvor à Zunici qui témoigne de l’architecture rustique traditionnelle de la Kolpa, où les hôtes vous accueillent en costume d’époque et vous expliquent la façon de tisser d’antan. L’expérience se poursuit au détour de paysages bucoliques, par la visite d’un ancien moulin à eau encore en activité, tandis que les villages et leurs habitants ont conservé leur authenticité : artisanat, coutumes…