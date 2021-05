Le bicentenaire de la mort de Napoléon aura un retentissement en France bien sûr mais aussi chez nous, comme vous l’avez déjà lu. Petit tour d’horizon des différentes attractions de la Route Napoléon en Wallonie, de Beaumont à Waterloo. Rappelons d’abord que cette route, c’est près de 90 km jalonnés de 150 monuments, stèles, musées évoquant le passage de l’Empereur des Français, permettant de mieux comprendre le basculement de l’Europe que constitua Waterloo. Une carte est disponible dans divers sites touristiques ou Maisons du Tourisme et téléchargeable sur VISITWallonia.be/routenapoleon. Les activités mentionnées ci-après sont annoncées sous la réserve concernant les restrictions sanitaires en cours. Tenons-nous au courant !

Bon à savoir : à Waterloo a été instauré, histoire de ne rien rater, un ticket unique, le Pass 1815, qui nous fera bénéficier d’un tarif réduit aux Dernier QG de Napoléon, Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 et Musée Wellington.

Ligny 1815 Museum

Dès le 5 mai sera exposée une chemise de l’Empereur trouvée par les Prussiens le soir du 18 juin 1815 dans une de ses voitures de voyage. Juin sera marqué par les commémorations de la bataille de Ligny : trois circuits au menu avec animations, reconstitutions et paniers pique-nique éventuels. D’août à octobre, le même type d’animations aura lieu tandis que le musée participera les 11 et 12/09 aux Journées du Patrimoine sur le thème Femmes et Patrimoine.

https://www.ligny1815.be/

Mémorial de la bataille de Waterloo 1815

Du 05/05 au 17/10 : l’exposition Napoléon. De Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende constitue l’un des deux événements phare de cette année, expo complétée de diverses conférences, tables rondes et reconstitutions (28/05 : Napoléon vu par les derniers témoins, par le commissaire d’exposition David Chanteranne ; 15/06 : Ste-Hélène aujourd’hui, autour du Consul honoraire de France à Sainte-Hélène, Michel Dancoisne-Martineau ; 18/06 : commémoration de la bataille ; 19-20/06 : reconstitution de la bataille ; 14-15/08 : commémoration anniversaire de la naissance de Napoléon 1eravec le Trophée cavalerie du Mémorial ; 27/09 : Waterloo : la naissance de l’Europe ?, autour d’Antoine Charpagne et en compagnie d’interlocuteurs européens ; 15/10 : Napoléon est-il le responsable de la défaite de Waterloo ?, par A. Charpagne ; 9/11 : Pipe Band écossais et Musique de la Garde avec dîner au restaurant le Bivouac de l’Empereur, au pied de la Butte du Lion ; 15/12 : Les femmes du clan Bonaparte et leur rapport au pouvoir, par Antoine Charpagne).

https://www.waterloo1815.be/

Musée Wellington

Du 08/05-05/09 : expo L’Empire en Playmobil®; 11-12/09 : Journées du Patrimoine avec une évocation du rôle des femmes en ce début de XIXe siècle, le contraste existant entre les femmes du peuple, les cantinières, les épouses de l’Empereur, l’épouse du duc de Wellington, les héroïnes prussiennes, le rôle diplomatique des femmes, les femmes et les soins aux blessés… 26/09 : Auberge littéraire toute la journée ; 30/09-03/10 : parcours d’artistes en collaboration avec le Centre culturel ; 18/11 : La cession de la Louisiane, par Pierre Branda, en collaboration avec le Souvenir napoléonien, une 2econférence sur le thème Pour Napoléon est prévue, animée par Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon.

https://www.museewellington.be/

Dernier QG de Napoléon

L’été au DQGN sera particulièrement copieux, toujours à l’adresse d’un plus jeune public, avec des spectacles en plein air aux thématiques variées, et pas uniquement orientées 1815. Réservations obligatoires ! Ainsi, le 04/07, conte musical Tapapeur ? ! (3 à 7 ans) écrit et interprété par la Compagnie du Simorgh ; 05/07-09/07 : stage Plongeons dans l’univers de Napoléon ! en collaboration avec l’ASBL les Léz’Arts pour enfants de 8 à 12 ans, ou comment allier les arts plastiques et l’Histoire. 14-15/08 : animations et démonstrations sur la thématique Napoléon et le protocole. Une opportunité de rencontrer l’Empereur et de partager un moment décalé, comme un selfie, par exemple. Des parenthèses musicales seront proposées par la musique de la Garde impériale. 29/08 : spectacle de Chispa Jean de Fer représentant un vrai mix entre conte, théâtre et musique interprété pour les plus grands (à partir de 8 ans). 11/09-10/10 : exposition Femmes du peuple s’affichera dans la cour du musée, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Durant les vacances d’automne, une animation en famille nuit au musée sera organisée.

https://www.dernier-qg-napoleon.be/

Gare des Guillemins

Bien sûr, Liège n’est pas sur la Route Napoléon mais c’est bien dans la gare Calatrava que se tient l’autre événement phare du bicentenaire avec l’exposition Napoléon, au-delà du mythe organisé par Europaexpo qui fête cette année les 30 ans de sa première exposition, Tout Hergé à Welkenraedt en 1991.

https://www.europaexpo.be/