A chaque fois qu'on passe devant lui, sur l'E17 entre Gand et Courtrai - précisément à hauteur de Waregem - les enfant hurlent dans la voiture en demandant "!". Posé au bord de l'autoroute depuis 2011, le célèbre Cyclope Nu a sans doute provoqué le même genre de réflexion chez beaucoup. Mélange de questionnement, de sourire et d'un peu de malaise, aussi, soyons honnête, car le géant est aussi un brin effrayant.

Géant, oui, car le "Monsieur tout nu" mesure 7,5 mètres de haut pour 3,5 de large et pèse sa bonne petite tonne. Et comme il est juché sur un chariot élévateur, il a l'air... encore plus énorme.

Comment et par la grâce (sic!) de quoi est-il arrivé là? C'est le propriétaire de l'usine d'importation... d'appareils élévateurs, située juste derrière, qui en a fait la commande auprès de l'artiste italien Marco Boggio-Sella. Hervé Missaien, homme d'affaires flamand amateur d'art a voulu marquer le coup en exposant cette oeuvre d'art juste devant ses locaux. Rapidement, le Cyclope nu est devenu la mascotte du projet artistique "100 titans de Flandre" et il fait d'ailleurs partie de la liste officielle des géants du folklore flamand. Pudiquement couvert d'un slip, à ses débuts, la pièce d'étoffe a rapidement été volée et le géant est resté là, dans le plus simple appareil.

Installé en 2011, vandalisé en 2012, la statue a été rénovée un an plus tard par une société spécialisée dans la création de personnages de carnaval. Mais aujourd'hui, l'heure est au déménagement car le site de l'entreprise va fermer. Hervé MIssian a donc décidé de mettre son nudiste en vente publique. Les enchères montent (doucement) mais peut-être connaîtront-elle un affolement avant leur clôture, le 27 janvier à 19h. Pour accueillir Monsieur chez vous, outre un très grand jardin, il vous faudra au minimum débourser 13.000 euros (à l'heure d'écrire ces lignes). Et donc sans doute (bien) plus d'ici la fin du mois. Mais, cerise sur le gâteau (si l'on ose), vous recevrez de quoi habiller ce drôle de zigue: Les costumes de Diable Rouge, de Père Noël et même le... slip léopard de Borat sont fournis avec la sculpture.

Avis aux amateurs, les enchères, c'est sur ventes-publiques.be.