L’avion nous dépose de bonne heure à l’aéroport d’Innsbruck. Avant de passer le col du Brenner, nous visitons le quartier général de Swarowski Optik. Cette entreprise fabrique e.a. des jumelles et longues-vues haut de gamme, destinées aux chasseurs et amateurs de la Nature au sens large. Son slogan : see the unseen.

(...)